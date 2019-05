La mode, c'est aussi un fameux lot de néologismes, de noms propres, de termes techniques, de mots-valises et d'anglicismes - n'en déplaise aux puristes de la langue française. Pour décortiquer son vocabulaire spécifique, ses tendances, ses tics et ses tocs, place au petit abécédaire de ce printemps-été.

A comme Ajouré

Est-ce un effet du réchauffement climatique? Toujour est-il que les tissus se trouent, s'entaillent, laissent les corps respirer. Cet été, la résille règne, omniprésente, sur les podiums et les découpes géométriques - notamment chez Rick Owens et Sonia Rykiel (photo) - dévoilent avec grâce une partie de l'épiderme des top models. Raison de plus pour ne pas négliger la protection anti-UV, sous peine de vilain camaïeu rougeâtre.

