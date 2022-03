Même pas froid (aux yeux)... Pour ce printemps-été 22, les couturiers misent sur une mode courte, près du corps et qui dévoile la peau... à porter avec une veste par-dessus (ou pas).

1. Sans filtres

Place à l'hyper court, au transparent et au moulant. Rien ou presque n'est laissé à l'imagination. A prévoir: une culotte en coton et une bonne dose de confiance en soi. Les tons neutres, c'est dépassé. En ce printemps, les couleurs doivent exploser et les robes du soir vraiment flasher. Les jupes et les robes ultracourtes inondent les catwalks. Des modèles en A aux vibes sixties aux coupes basses sur les hanches, avec un clin d'oeil aux noughties. La veste de biker s'affirme progressivement comme un must de chaque garde-robe. On la choisit près du corps et sans col, extra large, cloutée ou à manches bouffantes. Le dos-nu se croise joliment autour du cou, pour mettre en évidence aussi bien les épaules que la poitrine. Le blazer reste un élément majeur, mais se féminise cette saison. Relativement ajusté, combiné à une jupe. Ou au contraire extra large, porté comme une robe.