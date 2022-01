Cet hiver, la mode met le cap sur le Nord et fait souffler un vent de fraîcheur sur nos dressings. De l'Islande au Danemark en passant par la Suède, le polaire n'a jamais été aussi chic.

FIÈRE DANOISE

Parfois, il n'y a rien de tel qu'un retour aux sources, et c'est pile le virage pris par la marque de mode danoise Samsøe Samsøe. Laquelle a décidé de mettre le patrimoine national à l'honneur avec une capsule de tricots composée à 100% de laine locale, l'occasion de mettre l'accent sur un artisanat traditionnel. "Avec cette collection, nous voulons souligner l'importance des personnes travaillant la laine, tricotant e...

Parfois, il n'y a rien de tel qu'un retour aux sources, et c'est pile le virage pris par la marque de mode danoise Samsøe Samsøe. Laquelle a décidé de mettre le patrimoine national à l'honneur avec une capsule de tricots composée à 100% de laine locale, l'occasion de mettre l'accent sur un artisanat traditionnel. "Avec cette collection, nous voulons souligner l'importance des personnes travaillant la laine, tricotant et cousant avec des matériaux locaux dans ce pays", explique Klara Lykke Reddersen, responsable du développement durable. La ligne Made In Denmark comprend quatre modèles en édition limitée de 120 pièces par article. Pour leur deuxième rencontre au sommet, la maison italienne Gucci et le géant de l'outerwear The North Face se sont inspirés du dernier défilé remarqué de Saint Laurent et ont posé leurs valises en Islande. La destination parfaite pour immortaliser leur collaboration visant à "rendre leur magie aux vêtements d'extérieur", un manifeste capturé sous l'objectif des jumeaux photographes Jalan et Jibril Durimel. Entre le noir du sable volcanique, le vert vibrant de la nature islandaise et le blanc hypnotique des glaciers, les paysages locaux mettent en valeur une collection aussi désirable qu'espiègle, entre monogrammes assumés, couleurs vives et détournements de looks phares des seventies. Le plus beau? La majorité des pièces est faite d'Econyl, un Nylon à base de tissus recyclés. Chic et éthique. Les Suédois de chez Filippa K voulaient faire preuve de créativité avec les surplus de leur atelier. En collaboration avec une compatriote, la créatrice émergente Stina Randestad, connue pour ses matériaux novateurs et ses techniques innovantes, ils ont conçu une collection capsule exclusive, dans laquelle les couleurs et les silhouettes fortes sont à l'honneur. Depuis le studio du label, à Stockholm, les objets d'occasion, les échantillons et les rebuts ont ainsi reçu une nouvelle vie dans six modèles expressifs. Les vêtements sont en vente sur demande via le site de la griffe.