Un pull "Black Panther" porté par un mannequin blanc ? Forever 21 est vivement critiqué

Dans l'image, partagée puis supprimée sur le compte Twitter de Forever 21 et sur son site Web, un modèle masculin à la peau blanche et aux cheveux blonc platine porte un pull violet avec le motif d'une panthère accompagné des mots "Wakanda Forever". Ce logo puise son origine dans le célèbre film Marvel "Black Panther", qui se déroule dans la nation fictive africaine Wakanda.

Beaucoup ont été scandalisés par l'utilisation d'un modèle blanc pour un produit inspiré par un film qui non seulement célébrait l'expérience africaine, mais parlait explicitement de la colonisation occidentale.

Just in case @Forever21 tries to delete this later.... pic.twitter.com/8czypjMutr — LaBlaq, the final Fantastic. (@LoveAndShalom) December 18, 2018

@Forever21 really got the palest person they could find to model a Wakanda Forever sweater. I'm crying. https://t.co/0ycedJ2eI6 — Izuku Marcdoriya (@Lyracet90) December 18, 2018

They got a super pale, blond, blue-eyed model in a Wakanda Forever sweater... 🤣🤣🤣



I wanna speak to your advertising department, @Forever21. Someone approved this and thought this was going to work. 😂 https://t.co/aWefYUeBfY — Britain (@sanefacade) December 18, 2018

Wow Forever 21 is tone deaf af. Colonizers aren't praised in Wakanda. Try again. — Iyesha Riley (@Iyeshalovette) December 18, 2018

Forever 21 n'a pas tardé à réagir à la polémique et a présenté ses excuses : "Forever 21 prend très au sérieux les préoccupations concernant ses produits et son marketing. Nous célébrons tous les superhéros avec de nombreux modèles d'ethnies différentes. Nous avons retiré la photo du produit en question de notre site Web et de nos réseaux sociaux. Nous présentons nos excuses sincères si la photo a offusqué certaines personnes."