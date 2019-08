Après avoir travaillé main dans la main à de nombreuses reprises, la griffe anglo-autrichienne, Fred Perry, et Raf Simons, créateur belge, unissent à nouveau leurs forces dans la création d'une nouvelle collection intitulée Youth Club, puisant son inspiration dans l'énergie de la jeunesse britannique.

Il faut croire qu'une véritable histoire d'amour et de confiance règne entre Fred Perry et Raf Simons, qui n'en sont plus à leur première collaboration. Anciennement responsable de la haute couture chez Dior et de la création chez Calvin Klein, le grand couturier belge de 51 ans apporte un design inédit aux archives de l'enseigne créée par le célèbre joueur de tennis décédé en 1995. Pour cette gamme, il décide également de célébrer le travail de Gavin Watson et George Plember, deux photographes britanniques qui ont documenté la contreculture des jeunes en Grande-Bretagne, en les imprimant sur des classiques comme les hoodies, les polos, les sweats à col-roulé et tee-shirts bariolés. Mêlant simplicité et audace, les couleurs phares de la collection sont le fuchsia, le vert fougère, le noir et le blanc. Dans un esprit no gender, Youth Club propose également des coupes uniques pour tous. Le petit détail qui fait la différence ? La signature brodée de Raf Simons culminée par l'emblématique couronne de laurier propre à Fred Perry, qui cette fois-ci se révèle métallique.

La collection complète est disponible sur fredperry.com, qui invite à découvrir les pièces à travers une expérience immersive.

Noemi Dell'Aira