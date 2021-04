Caroline Cecile Baeten a cherché pendant des années un moyen de concilier son amour de la mode, son souci de la planète et son sens des affaires. La réponse est Dressr : une plateforme numérique où l'on peut louer, sous forme d'abonnement, des vêtements de créateurs belges.

Comment détourner le système actuel afin de profiter au maximum de la mode tout en causant le moins de dégâts possible à l'environnement et aux travailleurs du textile ? Une question qui a longtemps taraudé Caroline Cécile Baeten. "Je voulais mettre en place quelque chose qui changerait le secteur de la mode de manière positive. Mon objectif est d'avoir le plus grand impact possible et de préparer le secteur de la mode pour l'avenir", explique Caroline.

Elle s'est intéressée à la mode dès son plus jeune âge. J'avais l'habitude de découper mes vêtements en fonction de mes envies et j'aimais porter quelque chose d'unique. Mon rêve de faire quelque chose dans le domaine de la mode a été brièvement mis en suspens pour une carrière en criminologie, mais il n'a cessé de m'obséder toutes ces années. Un jour Caroline fait le grand saut: "Je devais le faire".Juste avant la crise de Corona, elle a quitté son emploi et s'est lancée dans ce qui allait devenir Dressr. Une véritable aventure, qui a de bonnes chances de devenir la solution au problème de la fast fashion dans la mode.Il s'est avéré difficile de trouver quelque chose qui s'éloigne du système linéaire traditionnel, dans lequel le vêtement est considéré comme un produit jetable. L'économie circulaire n'est pas la norme. Il faut donc tout reprendre de zéro et adopter de nouvelles méthodes de travail. "J'ai réfléchi aux plus gros problèmes du secteur et à la manière dont je pouvais les résoudre. Tout d'abord, il y a une énorme pression au niveau de la production. Cela entraîne une énorme charge environnementale, nuit au climat et conduit à la violation des droits de l'homme. En outre, nous avons également le problème de la création de déchets. Tant pendant la production des vêtements qu'après leur achat, une énorme quantité de déchets est générée. En cherchant des réponses à ces problèmes, vous vous attaquez en fait à l'ensemble de la chaîne puisque tout est lié les uns aux autres."Caroline voulait créer quelque chose qui maximiserait la durée de vie de chaque vêtement, augmenterait le nombre d'utilisations des articles, réduirait la nécessité de nouveaux achats et, enfin, réduirait les déchets. L'économie du partage semblait cocher toutes ces cases. J'ai commencé à m'intéresser aux projets numériques internationaux, qui sont basés sur la location plutôt que sur la vente. Aux États-Unis, vous avez Rent the Runway et en Chine YCloset. J'ai analysé ces entreprises et fait des recherches sur la façon dont elles se traduiraient pour notre marché". Dressr propose une sélection de marques belges indépendantes qui méritent un coup de projecteur.Nous ne pouvons pas ignorer le fait que la plupart des gens veulent varier leur garde-robe. Je suis devenue une irréductible qui n'achète pas beaucoup de nouvelles choses, mais je ne peux pas exiger cela de tout le monde", dit-elle. Dans l'idéal, j'aimerais moi aussi pouvoir changer plus souvent de tenue, mais sans que cela crée des déchets.L'idée était là, encore fallait-il la concrétiser. Grâce à Flanders DC, j'ai pu contacter dix marques de mode. Il s'est avéré qu'ils voyaient le potentiel d'un système de location, mais ne pouvaient pas prendre en charge le côté logistique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Dressr devrait s'occuper de tout, de A à Z. Cela a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que j'avais imaginé au départ.Elle a aussi pris le pouls auprès des consommateurs qui eux aussi y voyaient un intérêt, "mais aussi beaucoup de questions", dit Caroline. Il est très important de communiquer ouvertement et clairement en tant que plateforme de location et de mettre au point un système aussi convivial que possible pour le client.La plus grande différence entre Dressr et les exemples internationaux est la durée pendant laquelle les clients conservent une pièce. Parce que nous voulons créer un impact important et offrir une expérience amusante, les clients de Dressr gardent la trace des pièces pendant au moins vingt-cinq jours avant d'en changer. De cette façon, nous pouvons réduire les transports et donc les émissions de CO2. Sur certains sites internationaux, vous pouvez changer de vêtements en très peu de temps, mais cela ne correspond pas à nos valeurs".Le public test qui a déjà commencé à utiliser Dressr s'accorde à dire qu'il est tout simplement agréable de pouvoir profiter plus longtemps des vêtements loués. Surtout les pièces comme les vestes ou les sacs à main que vous voulez garder et porter pendant une saison. Après vingt-cinq jours, vous pouvez les rendre, mais vous pouvez aussi les conserver plus longtemps. Êtes-vous tombé amoureux d'un article ? Vous pouvez alors l'acheter à un prix réduit. Ainsi, vous serez moins tenté d'acheter des choses moins qualitatives.Caroline mentionne un autre avantage pour les amateurs de mode : "C'est le moyen idéal de pouvoir porter un vêtement plus cher, à un prix intéressant". Dressr propose une sélection de marques belges indépendantes qui méritent un coup de projecteur. Le prix de ces pièces pourrait refroidir les ardeurs envers une pièce d'un tel label belge, mais grâce à Dressr, ils peuvent quand même porter les pièces sans dépenser beaucoup d'argent'.L'équipe de Dressr s'adresse à toutes les femmes qui aiment la mode. Nous voulons donner aux consommateurs la possibilité de connaître différentes marques belges et d'expérimenter la mode.