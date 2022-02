Liégeoise, Kathleen Wuyard est journaliste pour notre magazine. Avec son oeil aiguisé, elle débusque les dernières tendances et les hot news du lifestyle pour La Semaine de Weekend. Ilja De Weerdt est styliste depuis plus de vingt ans, notamment pour Le Vif Weekend. C'est elle qui signe ce shooting mode, pour lequel elle a fait son shopping dans les boutiques qu'elle propose en Flandre et à Bruxelles.

1. La Gérabotte

Saint Laurent, Chloé, Dior, Prada, Chanel, Dries Van Noten... La liste des labels qu'on retrouve à cette adresse se lit comme un "who's who" de la mode, sauf qu'ici, seconde main oblige, vêtements et accessoires de grands couturiers sont plus accessibles que jamais et rappellent que la mode circulaire peut aussi être incroyablement chic.

Saint Laurent, Chloé, Dior, Prada, Chanel, Dries Van Noten... La liste des labels qu'on retrouve à cette adresse se lit comme un "who's who" de la mode, sauf qu'ici, seconde main oblige, vêtements et accessoires de grands couturiers sont plus accessibles que jamais et rappellent que la mode circulaire peut aussi être incroyablement chic. Entre chemises imprimées, robes 70's et autres pièces plus contemporaines, on trouve ici une sélection joliment éclectique où les couleurs sont à l'honneur et où, outres vêtements et chaussures, on peut aussi dénicher de petits objets de décoration à prix tout doux. Depuis des années, au coeur de Bruxelles et à deux pas de la Grand-Place, on trouve la boutique de Valy. Elle propose un beau mélange de pièces griffées exclusives, comme le blazer flashy de Thierry Mugler du shooting, et des pièces plus abordables, à partir du XXe siècle. Les stylistes belges comme Jean-Paul Knott et Dries Van Noten y sont bien représentés. Bernard Gavilan est depuis presque trente ans "le roi du vintage à Bruxelles". Il gère quatre boutiques dans les Marolles, chacune avec ses particularités. Au 162 de la rue Blaes, on trouve des costumes et des accessoires principalement des XVIIIe et XIXe siècles. Les autres adresses disposent d'un assortiment un peu plus "moderne", avec des pièces jusqu'aux années 90. Sa marque de fabrique: la personnalisation. Cela fait plus de quarante ans que l'ancienne costumière Gabriele Wolf écume à l'aube de nombreux marchés, à la recherche de pépites uniques pour hommes et femmes. Selon ses propres dires, les marques ne l'intéressent pas. Elle préfère la qualité et l'aura des vêtements, qui vont du début du XXe siècle aux années 80. On croise néanmoins des griffes comme Léonard et Dior. L'enseigne dispose aussi depuis peu d'une boutique en ligne. Dans les rayons, on trouve aussi bien de l'avant-garde belge, avec notamment des pièces de premier choix difficiles à trouver de Margiela, que de grandes marques internationales et des créations d'étudiants de l'Académie des beaux-arts d'Anvers. Une grande partie des articles provient directement des maisons de mode, ce qui explique qu'à côté des vêtements de seconde main et des fins de stock, on peut aussi dénicher des pièces uniques, pas mises sur le marché ou montrées en défilés. Le nom de Veerle Goyvaerts ne vous dit peut-être rien mais sa boutique, Verlaine, est une adresse bien connue des amateurs de vintage exclusif. Son bon goût, elle l'a hérité de sa mère, qui était couturière. Elle-même a étudié la mode et a notamment travaillé pour Guy Laroche. Depuis 2004, elle a son propre lieu à Anvers. L'offre en marques est absolument impressionnante: YSL, Hermès, Courrèges, mais aussi Ann Salens et Van Beirendonck. Adresse incontournable de tout fan de fripes liégeois qui se respecte, La Pharmacie propose dans son espace délicieusement rétro une sélection qui a juste ce qu'il faut de street, entre joggings peau de pêche, croco Lacoste et autres pièces sorties tout droit des années 80 et 90. Les prix sont légèrement plus élevés que dans d'autres boutiques de seconde main, mais s'expliquent par la qualité des pièces mises en vitrine. Avec ses neuf points de vente, la chaîne finlandaise de seconde main Think Twice est bien représentée dans notre pays. Le concept est simple: des liquidations plus ou moins une fois par mois, suivies chaque fois de nouvelles "collections". Il n'y a pas de marques fixes puisque les vêtements sont achetés en gros. L'enseigne suit la mode "des jeunes" et joue sur les tendances. On peut par exemple y dégoter un Levi's vintage des années 90 à prix doux.