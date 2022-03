Gal Nicolian conçoit des chapeaux chez John Boyd Hats à Londres. Dans sa garde-robe, il n'y a que des vêtements et des accessoires vintage, dont la plus grande partie date des années 30 et 40.

1. Bumbelina Vintage

Le meilleur du old style, on le trouve chaque vendredi au Portobello Market, notamment au stand de Melly, fondatrice passionnée de Bumbelina Vintage. Elle est spécialisés dans les pièces uniques des années 70 et 80, et elle a l'oeil pour dénicher robes traditionnelles et belles broderies. Sarah Horillo est la plus grande bosseuse de la mode vintage. Elle est présente à peu près à tous les marchés, et donc bien sûr à celui de Portobello. Son échoppe est remplie de pièces épatantes: de robes des années 40 et 50 aux tenues victoriennes, sans oublier des marques telles que Dior, YSL et Guy Laroche. Le magasin comporte une section soldée. Sarah souhaite ardemment que chacun trouve ici son bonheur et n'est donc pas avare en conseils. Comptant parmi les plus anciennes boutiques de Covent Garden, celle-ci sort du lot au milieu des magasins mainstream. Un pays des merveilles vintage avec du personnel qui semble sorti d'une autre époque. Il y a deux étages, remplis à ras bord de modèles rétro des années 20 à 80. Le lundi, en prime, se tient un formidable marché vintage sur la place de Covent Garden, que peu de gens connaissent. Jade Stavri a récemment fermé les portes de Scarlet Rage Vintage à Crouch End pour déménager sur la côte. Sa boutique se poursuit en ligne. Elle a aussi un showroom, à visiter sur rendez-vous. Stavri est spécialisée dans les robes d'exception des années 30 et 40 mais propose aussi des pièces des années 20 à 70. Un peu de tout, tant que c'est glamour. Elle a notamment fourni des costumes pour la série Downton Abbey. Un peu cher, mais ça vaut le détour. Personne n'a autant de goût qu'Arabella. Chaque jeudi, elle s'installe au Spitafields Market, au bout du marché, en face des nouvelles enseignes. Elle n'a que quelques tringles avec des pièces des années 20, mais tout est raffiné et fait main. En plus des vêtements, elle vend de beaux couvre-lits en patchwork, des kimonos et des miroirs vintage. Bonne nouvelle: les prix sont doux et semblent ne pas augmenter au fil des années. Voilà l'endroit, en face de la gare de Hackney, où les Londoniens chics des quartiers Est viennent acheter leurs vêtements vintage. Tout est mélangé, car fouiner fait partie du jeu. Il y a toujours un couturier présent pour ajuster ou customiser les pièces. Le magasin propose aussi un bar et organise des concerts.