Milan n'a plus aucun secret pour Jesse Brouns. Il y va au moins deux fois par an pour les Fashion Weeks et y a vécu entre 2017 et 2019. Voici ses meilleures adresses.

1. Cavalli e Nastri

C'est la boutique de seconde main la plus réputée de Milan, avec une excellente sélection de vintage de top qualité et un service de location de tenues. L'institution - aux prix qui vont avec -, est répartie sur deux adresses, à la via Brera et la via Giangiacomo Mora, une petite rue spécialisée dans la seconde main. Profitez d'ailleurs de votre passage dans cette artère pour faire un tour chez Groupies, ouvert en 1970, spécialisé dans la mode des années 20 à 90. Humana Vintage fait partie de Humana People to People, qui est présent dans 45 pays à travers le monde, et en Belgique avec Think Twice. L'enseigne gère trois boutiques à Milan. L'adresse historique, dans l'ombre du Duomo, n'est pas idéale pour les claustrophobiques. Le magasin plus récent de la via Edmondo de Amicis est beaucoup plus vaste et offre logiquement une plus grande gamme. On trouve ici surtout des marques italiennes du segment médian - Sergio Tacchini, Versace Jeans, Missoni Sport. Le secret le mieux gardé de Milan? Les mercatini (nom complet: Mercato dell'usato), les Petits Riens locaux. Chaque quartier en a au moins un, souvent un peu caché dans une cour intérieure, et celui-ci vaut vraiment le détour. Un peu éloigné du centre mais accessible à pieds depuis la gare de Villapizzone, il abrite une mezzanine avec les vêtements habituels - souvent non portés - et un coin au sous-sol avec du vintage dans le sens classique du terme, à des prix imbattables. Parfait pour celles qui veulent ressembler à la Gina Lollobrigida de 1963. Une des autres boutiques de seconde main sur la via Mora, c'est Bivio, spécialisé dans la mode plus récente, avec beaucoup de marques haut de gamme, pour hommes et femmes. Bivio achète directement auprès des clients, et non dans les gros centres de tri. Ses critères de sélection sont sévères: pas de fast fashion, pas d'excès de kitsch. L'endroit idéal pour ceux qui aiment s'habiller trendy et stylé sans dépenser une fortune. Cette brocante est organisée à peu près un week-end par mois dans un vieux hangar à avions sur la via Mecenate, près du siège de Gucci. L'atmosphère est plutôt Génération Z, avec des food trucks et des DJ-sets. Pas particulièrement bon marché, mais très sympa. Les organisateurs ont aussi une boutique permanente, pas loin de la Porta Venezia.