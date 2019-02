Virginie Viard sort de l'ombre de Lagerfeld

View this post on Instagram

#싱테나 샤넬이 칼 라거펠트에 이어 하우스를 이끌 후임자를 발표했습니다. 주인공은 바로 그와 함께 30년 간 샤넬 하우스를 이끈 디자이너 버지니 비아르(Virginie Viard)입니다. 평소 칼의 오른팔이자 비밀 병기로 활약한 인물인데요. 지난 파리 쿠튀르 컬렉션의 피날레 무대에서는 칼을 대신해 모습을 드러내기도 했죠. “계속해서 현재에 충실하며 미래를 창조해 나가야 한다”는 칼의 신념에 따르겠다는 샤넬의 의지를 보여줍니다.