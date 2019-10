Cette année encore, pour leur troisième édition qui aura lieu le 21 novembre prochain à Anvers, les Belgian Fashion Awards ont bien l'intention de célébrer la mode belge et de renforcer les liens au sein du secteur créatif dans son ensemble. Ce sera également l'occasion de rappeler qu'elle est aussi synonyme d'indépendance, de personnalité et de durabilité. Et cette année encore, les talents dans 7 catégories du monde de la mode seront récompensés.

Organisés conjointement par Le Vif Weekend et Knack Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), le MAD - Home of Creators et WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode), les Belgian Fashion Awards se tiendront en clôture des Fashion Talks, le 21 novembre prochain à Anvers.

Comme chaque année depuis trois ans, ils seront l'occasion de mettre en avant la notoriété, la créativité et la diversité de la mode belge, tant dans notre pays qu'à l'international. Mais aussi, à travers ces prix, de mettre un coup de projecteur sur ceux qui travaillent en coulisses et offrir un podium à des noms moins connus, ainsi qu'à des talents émergents, dans différentes catégories du secteur.

Les nominés pour cette troisième édition sont

1. Designer of the year

Carine Gilson, Caroline Bosmans, Christian Wijnants, Olivier Theyskens, Wouters & Hendrix.

2. Professional of the year

Benoît Bethume, Peter Philips, Pierre Debusschere, Tom Van Dorpe, uber and kosher.

3. Entrepreneur of the year

Bellerose, Essentiel, Florence Cools et Artur Tadevosian, Sofie D'Hoore et Chantal Spaas, Valérie Berckmans.

4. Emerging talent of the year

Bernadette, Indee, Namacheko, Templa, Sara Levy.

5. Fashion brand of the year

Pour cet award, les marques belges doivent poser leur candidature. Dix d'entre elles ont été rigoureusement sélectionnées par le jury, et le grand public pourra, dès aujourd'hui, élire sa préférée via le site belgianfashionawards.be

Celle qui aura obtenu le plus de votes se verra décerner le Prix du public.

Voici les 10 marques retenues : Arte, Bonjour Maurice, Façon Jacmin, Filles a Papa, Howlin', La Fille d'O, Léo, Natan, Mieke Dierckx, Snobe

6. Most promising graduate

Quinten Mestdagh (Academy Antwerp),Bart Lapere (KASK Gent),Samuel Quertinmont (La Cambre), Maria Ossaba (SASK St Niklaas),Thurel Thonet (Helmo), Eve Delperdange (Francisco Ferrer), Dominique Rocour (Chateau Masart)

7. The Jury Prize

Pour cet award, il n'y a pas eu de nominations. C'est en effet le jury, sur la base d'une discussion entre ses différents membres, qui déterminera le lauréat de cette année.

Le jury

Les membres du jury ont été retenus pour leur connaissance approfondie du secteur. Ce jury est présidé par Patrick Scallon, directeur de la communication chez Dries Van Noten, aux côtés desquels ont exercé leur expertise des acteurs de renom, tel Diane von Furstenberg, ou encore Elizabeth von der Goltz (Net-a-Porter) ou encore Jean-Pierre Blanc, (fondateur du Festival international de la Mode et de la Photographie de Hyères) ou Christopher Morency (Highsnobiety), pour n'en citer que quelques membres.