Delphine Kindermans Rédactrice en chef du Vif Weekend Opinion

Vos chaussures sont-elles propres ?

Des vêtements aux composants non biodégradables sont jetés en grand nombre à la mer chaque année. Il est temps de se tourner vers le renouveau : ces labels qui promeuvent "écologie, développement durable et justice économique". On pourrait être surpris des résultats...