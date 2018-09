Une expérience lumineuse inédite: on a testé le kit de démarrage Philips Hue

De quoi s'agit-il ?

Le kit de démarrage se compose :

- de 3 ampoules E27 (pour un éclairage blanc et coloré)

- d'un pont (boîtier carré) qui permettra de gérer les ampoules

- de l'adaptateur secteur du pont

- d'un interrupteur avec variateur inclus

Prix : 199, 95 €

Premiers pas

Avec la notice de mise en route, l'installation est aisée et rapide. Il suffit de relier le pont à sa box ou à son routeur avec le câble réseau fourni et de brancher l'alimentation. Il faut ensuite installer l'application sur son smartphone (disponible sur iPhone, iPad et Android) et suivre les instructions.

Nous avons réparti nos trois ampoules (qui peuvent être vissées dans les douilles actuelles) dans des pièces différentes : le hall d'entrée, la chambre des parents et le palier menant aux chambres des enfants. Rapidement, nous définissons ces pièces où sont placées les ampoules à l'aide de l'app.

Une ambiance à la carte

Dans le hall d'entrée, nous avons placé la télécommande avec variateur sans fil au mur au moyen du ruban adhésif au niveau de la plaque arrière. Cette télécommande permet de contrôler les éclairages Philips hue sans utiliser le smartphone ou la tablette. Excellent pour nos enfants qui sont encore trop jeunes pour utiliser un smartphone ! Quant au variateur inclus dans la télécommande, il permet d'allumer et d'éteindre la lumière, de basculer entre les 4 présélections d'éclairage, et de sélectionner l'intensité lumineuse de son choix. Le tout sans câbles ni installation préalable. S'il a très rapidement conquis les enfants, ce n'est pas seulement parce que c'est ludique de passer d'un blanc chaud à une lumière naturelle froide mais parce qu'ils en comprennent le bénéfice. En soirée, dans le hall d'entrée, ils optent spontanément pour une lumière chaude et relaxante.

Via l'application mobile, il est possible de gérer toutes les lumières du même endroit. Un must pour éteindre toutes les lumières que les enfants laissent désespérément allumées lorsqu'ils partent, et ce sans devoir aller vérifier dans chacune des pièces. L'on peut également changer facilement les coloris des trois ampoules pour créer l'atmosphère désirée. Le choix des nuances de teintes est tellement vaste que l'on croit rêver !

Enregistrer ses réglages d'éclairage préférés pour les sélectionner ensuite ultérieurement d'un simple geste est une option dont on aurait tort de se priver. Et si l'on veut faire au plus simple, l'on peut aussi se baser sur des présélections bien pratiques et adaptées à toutes sortes activités : mode lecture (lumière chaude), concentration (lumière blanche et vive), veilleuse (lumière douce)...

Des éclairages programmés

Sur le palier à l'étage (il s'agit du couloir menant aux chambres des enfants), nous avons programmé le mode veilleuse à 20 h 30 (juste après la lecture du soir) et l'extinction des feux à 21 h 30. S'enclenchant automatiquement, l'éclairage adapté, idéal pour se préparer à une bonne nuit de sommeil, facilite incontestablement la mise au lit. Et puis, l'allumage automatisé des ampoules fait toujours son petit effet auprès des enfants !

Dans la chambre des parents, nous avons programmé le réveil lumineux à heure fixe. La luminosité augmente progressivement pour reproduire l'effet de l'aube et permettre un réveil naturel. Bien plus agréable qu'une sonnerie retentissante

Grâce à la fonction de programmation proposée par l'application Philips hue, il est aisé de donner l'illusion que l'on est chez soi (alors qu'on n'y est pas !). Nous avons donc testé cette possibilité ainsi que celle permettant de programmer les éclairages pour qu'ils s'allument à une heure prédéfinie, par exemple lorsque l'on rentre chez soi tardivement. Impressionnant et particulièrement utile !

Des possibilités à foison

Même si nous n'avons pas encore testé toutes les possibilités de la Philips hue, nous sommes déjà conquis par cette solution qui permet de gérer l'éclairage en un clin d'oeil : l'app est en effet très intuitive et tellement facile à piloter. Quant aux différentes fonctions (réveil, programmation d'éclairage en cas d'absence, mode veilleuse automatisé...), elles nous ont fait gagner en confort et en qualité de vie.

Nous ne les avons pas utilisées mais une série d'applications permettent aussi de synchroniser l'éclairage avec la musique que vous diffusez ou même avec votre télé... Et ce ne sont là que quelques exemples.

Bref, si nous n'avons pas fini d'explorer la Hue White and Color ambiance, nous apprécions déjà cet outil qui n'a rien du gadget et qui illumine notre quotidien.

Infos

https://www2.meethue.com/fr-be

Philips Hue Controle vocal : https://www2.meethue.com/fr-be/illuminez-votre-maison-de-facon-intelligente/commandez-la-lumiere-avec-votre-voix

Philips Hue Détecteur de mouvement : https://www2.meethue.com/fr-be/p/hue-detecteur-de-mouvement/8718696743171

M. B.