Confinement oblige, les magasins ne sont pas ouverts. Vous vous êtes peut-être laissés déborder, dépasser par le temps et n'avez rien pour témoigner votre affection dimanche à votre mère, que vous n'avez sans doute pas vue depuis trop longtemps... Et si, pour cette édition 2020 de la fête des Mères, si particulière parce que confinée, vous faisiez livrer une attention tout aussi particulière à celle qui vous à donner la vie et beaucoup d'amour et d'attention. A plusieurs reprises durant l'année. Comme autant de piqûres de rappel qu'on les aime, nos mamans.

Souvent, plusieurs petits cadeaux réjouissent plus qu'un seul. Alors n'hésitez pas à vous laisser tenter par une box, qui sera livrée régulièrement à votre destinataire bien-aimée. Si en général, on opte plutôt pour des box traditionnelles (parfums ou cosmétiques), sachez qu'il existe une multitude de boxes mensuelles très variées. De quoi satisfaire toutes les mamans, toute l'année.

Pour les amatrices de jardinage ou celles qui souhaitent se mettre au vert, Greenasticvous propose des box saisonnières de jardinage et, qui plus est, "bio". Au prix de 35€, elles vous permettront de personnaliser votre demande suivant les saisons afin de cultiver des légumes savoureux. Le matériel nécessaire pour débuter votre potager est même compris dans cette box. Autre manière très tendance de se mettre au vert, la Pousse-Pousse Box qui lui fera adopter la green attitude : en effet, chaque mois, elle permet de découvrir tous les essentiels zéro-déchet du quotidien ainsi que des kits qui vous apprendront à fabriquer vos propres produits (dentifrice, bougie, etc...). Il vous en coûtera 19,90 euros par mois pour cette box eco-friendly.

Votre mère bien-aimée est amatrice de thé? Avec La Thé box votre maman recevra chaque mois une sélection de thés d'excellence et de douceurs sur le pas de sa porte. Le tout pour 21,90€ par mois. Et si elle adore la littérature ou dévore des romans comme d'autres dévorent les Sudoku, elle sera servie avec la boxKube. Grâce à elle, elle recevra chaque mois un livre sélectionné selon ses goûts, un magazine ainsi qu'un cadeau et une découverte littéraire pour 15€/mois. Et pour compléter cette box, pourquoi ne pas y ajouter une bougie à la senteur d'un vieux livre ? ( disponible chez Etsy pour 17€).

Pour fêter vos mamans, craquez aussi pour le panier d'Éloïse, remplie de bons produits belges qui sauront faire de vos apéros - pour l'instant encore souvent à distance --un vrai régal ! (49,50€)

Envie d'un cadeau personnalisé ?

Sur les site Etsy et Starface, il vous et possible de personnaliser toutes sortes de présents afin d'ajouter une touche personnelle et sentimentale à votre cadeau. Vous y trouverez entre autres, des affiches à personnaliser avec des mots doux et des photos, des bijoux à graver ou encore des accessoires (chaussettes, pulls, etc) ainsi que du linge de maison et de la décoration. Un paradis de petits présents à personnaliser par vos soins afin que votre maman ait toujours une petite partie de vous près d'elle.

Vous pouvez également réaliser un calendrier (YourSurprise, 15€) ou une gazette(Cultura, 39€) personnalisés par vos histoires communes et photos de famille.

Souvent, plusieurs petits cadeaux réjouissent plus qu'un seul. Alors n'hésitez pas à vous laisser tenter par une box, qui sera livrée régulièrement à votre destinataire bien-aimée. Si en général, on opte plutôt pour des box traditionnelles (parfums ou cosmétiques), sachez qu'il existe une multitude de boxes mensuelles très variées. De quoi satisfaire toutes les mamans, toute l'année. Pour les amatrices de jardinage ou celles qui souhaitent se mettre au vert, Greenasticvous propose des box saisonnières de jardinage et, qui plus est, "bio". Au prix de 35€, elles vous permettront de personnaliser votre demande suivant les saisons afin de cultiver des légumes savoureux. Le matériel nécessaire pour débuter votre potager est même compris dans cette box. Autre manière très tendance de se mettre au vert, la Pousse-Pousse Box qui lui fera adopter la green attitude : en effet, chaque mois, elle permet de découvrir tous les essentiels zéro-déchet du quotidien ainsi que des kits qui vous apprendront à fabriquer vos propres produits (dentifrice, bougie, etc...). Il vous en coûtera 19,90 euros par mois pour cette box eco-friendly. Votre mère bien-aimée est amatrice de thé? Avec La Thé box votre maman recevra chaque mois une sélection de thés d'excellence et de douceurs sur le pas de sa porte. Le tout pour 21,90€ par mois. Et si elle adore la littérature ou dévore des romans comme d'autres dévorent les Sudoku, elle sera servie avec la boxKube. Grâce à elle, elle recevra chaque mois un livre sélectionné selon ses goûts, un magazine ainsi qu'un cadeau et une découverte littéraire pour 15€/mois. Et pour compléter cette box, pourquoi ne pas y ajouter une bougie à la senteur d'un vieux livre ? ( disponible chez Etsy pour 17€). Pour fêter vos mamans, craquez aussi pour le panier d'Éloïse, remplie de bons produits belges qui sauront faire de vos apéros - pour l'instant encore souvent à distance --un vrai régal ! (49,50€) Envie d'un cadeau personnalisé ? Sur les site Etsy et Starface, il vous et possible de personnaliser toutes sortes de présents afin d'ajouter une touche personnelle et sentimentale à votre cadeau. Vous y trouverez entre autres, des affiches à personnaliser avec des mots doux et des photos, des bijoux à graver ou encore des accessoires (chaussettes, pulls, etc) ainsi que du linge de maison et de la décoration. Un paradis de petits présents à personnaliser par vos soins afin que votre maman ait toujours une petite partie de vous près d'elle. Vous pouvez également réaliser un calendrier (YourSurprise, 15€) ou une gazette(Cultura, 39€) personnalisés par vos histoires communes et photos de famille.