L'idole pop adolescente a l'intention de rester célibataire, car elle n'a pas "assez d'énergie" pour un petit ami en ce moment, rapporte le site WENN.

La chanteuse de 17 ans s'est fait connaître cette année avec son album "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", rapidement classé en tête des palmarès mondiaux. Et l'interprète de "Bad Guy" a déclaré être trop axée sur le succès et l'indépendance pour chercher l'amour. "Je n'ai pas de petit ami", révèle-t-elle dans une interview vidéo avec Vanity Fair. "Pour la première fois de ma vie, je ne ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un. Pour la première fois de ma vie, je n'ai les yeux sur personne", poursuit la chanteuse. "Je ne suis pas d'humeur, je n'ai pas assez d'énergie pour ça en ce moment, et ça ne me dérange pas du tout."

Billie Eilish a aussi parlé ouvertement de sa santé mentale et de la difficulté de devenir rapidement l'une des plus grandes popstars de la planète, mais elle dit qu'elle est plus heureuse que jamais, malgré la pression qu'elle subit en tant que vedette. "Le plus important, c'est de maintenir mon bonheur, que je ressens pour la première fois depuis de nombreuses années ", estime la jeune chanteuse.