La chanteuse britannique Adele et son mari Simon Konecki se sont séparés, rapportaient samedi les médias britanniques, citant un communiqué des représentants de la star.

"Adèle et son partenaire se sont séparés", déclarent dans ce communiqué Benny Tarantini et Carl Fysh. "Ils s'engagent à élever leur fils (Angelo, 6 ans) ensemble avec amour" et demandent le respect de leur "vie privée", ajoutent-ils, sans plus de précision quant à la cause de cette rupture. La chanteuse aux 15 Grammy Awards avait confirmé en mars 2017 qu'elle s'était mariée, lors d'un concert à Brisbane, en Australie, mettant fin à des années de spéculations sur son union avec Simon Konecki, un ancien financier qui a fondé l'organisation caritative drop4drop pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans le monde entier.