La santé d'Alain Delon suscitait l'inquiétude depuis plusieurs semaines: son fils Anthony Delon a annoncé jeudi que la star de 83 ans avait fait un accident cardio-vasculaire et une "légère" hémorragie cérébrale et qu'il se reposait "tranquillement" dans une clinique suisse.

"Mon père a fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale", a-t-il indiqué dans un texte transmis à l'AFP. "Il a été opéré à la Pitié Salpêtrière (hôpital parisien, ndlr), où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma soeur et ma mère Nathalie." "Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique". "Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens", conclut le texte. Ces dernières semaines, plusieurs magazines people dont Closer et Voici avaient affirmé que l'acteur avait été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale. Mi-juin, l'entourage professionnel d'Alain Delon avait indiqué à l'AFP que l'acteur avait été admis à l'Hôpital américain de Neuilly "pour des vertiges et des maux de tête apparemment sans gravité". "Des symptômes vraisemblablement dus à une arythmie cardiaque dont souffre l'acteur", avait-on précisé de même source. "Il a seulement fait l'objet d'examens de précaution et devrait sortir sous peu", avait-on ajouté. Monstre sacré du cinéma, Alain Delon a reçu en mai à Cannes une Palme d'or d'honneur des mains de sa fille Anouchka. Un moment fort. Très ému, en larmes, il avait prononcé un discours aux accents testamentaires, parlant d'"un hommage posthume, mais de (son) vivant". "Je vais partir, mais je ne partirai pas sans vous remercier". "Si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je le dois et à personne d'autre", avait-il ajouté. Quelques jours après la fin du festival, il s'était adressé à nouveau à ses fans pour les remercier, dans un texte transmis à l'AFP et dans lequel il redisait que son "voyage" touchait "à sa fin". Acteur à la filmographie exceptionnelle et à la vie privée tourmentée, Alain Delon est devenu un mythe du cinéma mondial grâce à un charisme rare et une beauté insolente. "J'ai été programmé pour le succès, pas pour le bonheur. Ça ne va pas ensemble", a un jour expliqué la star qui a joué dans quelque 90 films, dont plusieurs classiques, sous la direction de réalisateurs prestigieux (Melville, Visconti, Antonioni, Losey, Godard, Malle...). Il a également produit une trentaine de longs métrages. Ses prises de positions en faveur du Front national, de la peine de mort ou sur l'homosexualité qu'il a qualifiée de "contre-nature" ont contribué à ternir son image et altéré sa popularité. En mai dernier, des organisations féministes avaient reproché au Festival de Cannes de vouloir honorer un acteur "raciste, homophobe et misogyne".