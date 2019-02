Aliénor Debrocq: "Quand j'écris, je projette des vies possibles ou des versions de ce que je pourrais être"

Dans son premier roman, cette jeune docteure en art et histoire, journaliste et professeur de littérature s'amuse à mélanger les récits et les degrés de narration. Elle sera à la Foire du livre, pour une rencontre avec le public. Avant-goût.