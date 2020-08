La chanteuse Angèle officialise son couple avec Marie Papillon, une humoriste française, sur Instagram. Depuis des mois la rumeur bruissait, mais n'avait jamais été officiellement confirmée.

La chanteuse avait déjà fait plusieurs fois référence à son attirance pour les femmes notamment avec la chanson "Ta reine" ou "Tu me regardes". Mais elle n'avait jamais pour autant fait son coming-out. Jusqu'à hier où elle a posté sur Instagram une photo d'elle portant un t-shirt avec l'inscription "Portrait of women who love women" ("Portrait de femmes qui aiment les femmes").

Et comme légende elle indique: "Au moins, c'est clair... enfin non pas claire, Marie". Un émoji papillon et celui d'un baiser viennent complèter le message. Marie Papillon a réagi avec "Elle en a de la chance cette claire". "Et moi alors !!", lui a répondu Angèle.

En novembre les deux femmes avaient été prises en photo à leur insu par un magazine people français.

Marie Papillon et son chien, Bibi, est l'une des références de l'humour sur Instagram ou elle compte 168 .000 followers. Parmi ses fans on retrouve Guillaume Canet et Marion Cotillard.

Elle est aussi comédienne, auteure et femme d'affaires. "Cofondatrice du Réfectoire, un food truck et traiteur qui cartonne, et du FoodMarket, un marché de street food parisien, elle ouvrait il y a un an le Studio Maurice, l'ancien atelier de son grand-père ébéniste transformé en studio photo." peut-on lire dans Madame Figaro.

