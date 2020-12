En ces temps suspendus, une personnalité nous confie ses manières de se divertir à domicile. Cette semaine, Virginie Hocq, humoriste, qui sera de retour sur scène avec son nouveau spectacle Ou presque dès janvier.

Une balade pour vous ressourcer?

...

Une balade pour vous ressourcer? J'adore quand un chemin mène à une espèce de petite oasis où on peut boire un coup. Il y a ça au parc Duden, à Forest. Quand je venais d'accoucher, on se promenait avec mon amoureux et j'avais terriblement soif. Tout à coup, on a vu cette guinguette apparaître. Quel moment de bonheur! Un conseil de série à binge-watcher?En ce moment, je regarde la suite de The Crown, qui me fascine. Mais je suis raisonnable, je ne visionne pas tout en une fois. Si je ne devais en conseiller qu'une, ce serait Six Feet Under. C'est une énorme découverte humaine. Un plat que vous pourriez dévorer matin, midi et soir?Si vous me dites que je ne vais pas grossir et que ça ne me donnera pas de boutons, je mangerais bien des frites tous les jours. Puis je veux la mayonnaise qui va avec et pourquoi pas un steak béarnaise aussi. Une application à laquelle vous êtes accro?Instagram, évidemment! J'ai longtemps cru que ce réseau me déshumanisait mais c'est tout l'inverse. J'ai pu garder un contact direct avec les gens qui apprécient ce que je fais quand j'évolue sur scène. Une occupation que vous avez redécouverte durant le lockdown?La raclette ( rires)! J'ai organisé Noël au premier confinement pour faire une activité avec ma fille étant donné les restrictions. Le sport a aussi été un outil imparable. Sans oublier que je suis devenue la reine du gâteau au chocolat.