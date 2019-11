Vous avez vidé toutes vos armoires à cause de Marie Kondo ? Vous pouvez maintenant les remplir à nouveau avec ses propres produits. Elle vient en effet d'ouvrir une boutique en ligne avec des objets riches en étincelle de joie, mais pas bon marché.

Marie Kondo a beau ne pas être très grande, sa vision du rangement a atteint des hauteurs stratosphériques. Son livre, La magie du rangement, fait l'objet d'un véritable culte depuis sa publication aux États-Unis en 2014. Des millions de personnes ont adopté ses conseils visant à mener une vie plus ordonnée... et plus heureuse.

