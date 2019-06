ARTour: demandez le programme !

Depuis 1997, la Biennale ARTour rassemble les principales institutions muséales, culturelles et touristiques de la région du Centre, pour proposer un parcours " patrimoine et art contemporain " à un public toujours plus nombreux.

Les Belges images. Plonk et Replonk tuent le temps à La Louvière/Gras : avec ses détournements poético-absurdes d'images anciennes, le duo Suisse remet en contexte des situations et événements invraisemblables.

Pilotée par Eric Claus pour la douzième fois consécutive, cette nouvelle édition de la Biennale développera sa thématique, " D'un temps à l'autre ", à La Louvière et dans ses environs, dans dix musées ou édifices remarquables qui font la fierté de la région. Rapide coup d'oeil à la programmation :

...

