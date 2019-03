Barbie : 7 choses à savoir sur un jouet plus féministe qu'il n'y paraît

Autant adulée que décriée, la légendaire poupée Mattel souffle ce mois-ci ses 60 bougies. Si Barbie reste bien souvent perçue comme un prototype de superficialité et de surconsommation, elle incarne pourtant une demoiselle beaucoup plus féministe et engagée qu'on ne le soupçonne.