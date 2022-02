La plateforme néelandaise de streaming Videoland travaille actuellement sur une série dramatique sur la reine Máxima.

La série est basée sur le livre Motherland : The early years of Máxima Zorreguieta de Marcia Luyten, publié en novembre 2021.

Y est entre autres décrit, entre autres, les périodes où Máxima décide de quitter son Argentine natale, fait carrière à Wall Street et finit par rencontrer le prince Willem-Alexander.

Au scénario, Dorien Goertzen et Karin van der Meer, qui ont déjà travaillé ensemble sur la série Nieuwe Buren".

Et s'est Anne de Clercq, connue pour le film Soof 3, qui réalisera la série.

Le casting n'a pas encore été annoncé, mais la plateforme de streaming néerlandaise a déjà annoncé une sortie pour 2023.

