"Billie Eilish : The World's A Little Blurry", un nouveau documentaire sur la chanteuse et compositrice de "Bad Guy", sera présenté en avant-première dans les salles de cinéma et sur Apple TV Plus en février 2021.

Le documentaire a été réalisé par le cinéaste primé R.J. Cutler, qui a déjà tourné sa caméra sur le monde de la haute couture (The September Issue) et de la politique (The War Room).

Alors que Billie Eilish n'a que 18 ans, le documentaire est en préparation depuis plusieurs années. Une équipe de tournage suit en fait la chanteuse partout, même en tournée, depuis plusieurs mois, peut-être même depuis 2016.

Pour en savoir plus sur Billie Eilish, lire aussi >>> Billie Eilish, icône pop de 18 ans qui réécrit les règles de la célébrité

Le premier album d'Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, est sorti en 2019 et est devenu l'un des plus grands succès de l'année. Il a également remporté des Grammys, avec les prix du meilleur nouvel artiste, de l'album de l'année, du disque de l'année, de la chanson de l'année et du meilleur album vocal pop. Billie Eilish chantera ensuite la chanson thème de James Bond, No Time To Die, dans la prochaine aventure de l'agent 007.

Depuis son entrée dans la guerres des plateformes de streaming, Apple a été en mesure de proposer quelques projets alléchants. Le géant de la technologie a marqué des points avec la série "The Morning Show" de Jennifer Anniston et Reese Witherspoon et a connu un grand succès avec le drame "Greyhound" de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses prochaines sorties figurent "On the Rocks" de Sofia Coppola avec Bill Murray et Rashida Jones et le drame de Tom Holland, "Cherry", qu'il a récemment remporté pour 40 millions de dollars. Dans le domaine des documentaires, Apple TV Plus a sorti "Beastie Boys Story" et "Boys State". Le documentai

Le documentaire a été réalisé par le cinéaste primé R.J. Cutler, qui a déjà tourné sa caméra sur le monde de la haute couture (The September Issue) et de la politique (The War Room). Alors que Billie Eilish n'a que 18 ans, le documentaire est en préparation depuis plusieurs années. Une équipe de tournage suit en fait la chanteuse partout, même en tournée, depuis plusieurs mois, peut-être même depuis 2016. Le premier album d'Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, est sorti en 2019 et est devenu l'un des plus grands succès de l'année. Il a également remporté des Grammys, avec les prix du meilleur nouvel artiste, de l'album de l'année, du disque de l'année, de la chanson de l'année et du meilleur album vocal pop. Billie Eilish chantera ensuite la chanson thème de James Bond, No Time To Die, dans la prochaine aventure de l'agent 007. Depuis son entrée dans la guerres des plateformes de streaming, Apple a été en mesure de proposer quelques projets alléchants. Le géant de la technologie a marqué des points avec la série "The Morning Show" de Jennifer Anniston et Reese Witherspoon et a connu un grand succès avec le drame "Greyhound" de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses prochaines sorties figurent "On the Rocks" de Sofia Coppola avec Bill Murray et Rashida Jones et le drame de Tom Holland, "Cherry", qu'il a récemment remporté pour 40 millions de dollars. Dans le domaine des documentaires, Apple TV Plus a sorti "Beastie Boys Story" et "Boys State". Le documentai