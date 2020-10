Delphine Boël est la fille légitime du roi Albert II et devient donc désormais princesse de Belgique, selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, dont a pris connaissance la RTBF

jeudi. L'information est confirmée à Belga par Me Marc Uyttendaele, l'avocat de Delphine dont le nom devient aujourd'hui de Saxe-Cobourg Gotha, le nom de la famille royale de Belgique.

Delphine avait introduit il y a plusieurs années une action en contestation de paternité de Jacques Boël, puis une action en reconnaissance de paternité de l'ancien souverain des Belges, Albert II.

En janvier dernier, après avoir démenti être le père biologique de l'artiste de 52 ans, le roi avait reconnu l'être et avait déclaré qu'il ne contesterait plus la demande de celle-ci d'être reconnu comme son père légal.

