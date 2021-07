Cannes en images: Mère et fille, coiffure vertigineuse et robes fabuleuses

Au deuxième jour du Festival de Cannes, les marches ont vu défiler leur lot de mannequins, de robes époustouflantes, mais aussi d'actrices: Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, mère et fille main dans la main, Sophie Marceau ou encore Andie McDowell qui fait le buzz avec ses cheveux gris portés haut, talonnée de près par une habituée de la Croisette originaire de Russie et adepte des coiffures spectaculairement indépassables. Résumé en images.

Frédérique Bel, la bien nommée © Reuters