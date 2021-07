Cannes en images : pluie de stars pour Wes Anderson

Le film, applaudi plus de six minutes en séance de gala, régalera les admirateurs du travail de Wes Anderson, cinéaste à l'univers sans pareil, réputé pour son obsession du détail et de la symétrie et dont les oeuvres comme "A bord du Darjeeling Limited", "La Vie aquatique" ou "l'Ile aux chiens" propagent une douce et tendre mélancolie.