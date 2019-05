Cannes Jour 6: la montée des marches en images

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Alain Delon et sa fille, Chiara Mastroiani et son ex (Benjamin Biolay), Céline Sciamma et sa "bande de filles", Bigflo & Oli et leur père, mais aussi la sulfureuse Zahia Dehar, Nabilla enceinte et une demande en mariage, voici en vrac ce que le tapis rouge des marches du Palais des Festivals a vu passer dimanche soir, à Cannes.

