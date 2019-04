Carla Bruni aura connu plusieurs carrières, de mannequin à chanteuse. Elle revient dans le magazine Elle sur son rapport à son corps.

Carla Bruni n'a jamais été obsédée par son corps. C'est en tout cas ce qu'elle assure dans le magazine Elle. "Ce physique, je n'ai pas fait grand-chose pour l'entretenir. J'ai la chance d'avoir un petit appétit, je fais du sport tous les jours, mais je sais aussi être une bonne vivante! J'aime le plaisir d'un bon verre de vin ou d'une cigarette." En septembre 2017, elle avait déjà estimé dans la presse avoir un très bon rapport à son corps. "J'ai conscience qu'il a été un instrument de travail. Je lui sais gré de m'avoir accompagnée pendant tant d'années. Je le bichonne et je suis très attentive aux messages qu'il m'envoie. Je ne le trouve pas particulièrement beau ni laid, mais je le trouve pratique et dynamique." Carla Bruni a été l'une des mannequins qui ont marqué les années '90. Elle est désormais chanteuse, et est mariée à Nicolas Sarkozy.