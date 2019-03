"Cela ne me dérange pas de parler du fait d'être alcoolique, c'est une partie de ma vie"

"Cela ne me dérange pas de parler de l'alcoolisme et du fait d'être alcoolique. C'est une partie de ma vie. C'est quelque chose que je dois combattre. Cela ne doit pas prendre le pas sur mon identité et le reste de mon existence, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille", a-t-il ajouté. Cela fait en effet des années que l'acteur et réalisateur combat un alcoolisme dont il ne parvient pas à se défaire.

En novembre dernier, il a rechuté dans ses excès et a été contraint de retourner en cure de désintoxication. Mais il peut en tout cas compter sur l'appui de la mère de ses enfants, l'actrice Jennifer Garner. "J'ai la chance qu'ils aient une super maman. Elle nous aide beaucoup à être les meilleurs parents possibles." D'autant qu'il tient son rôle de père très à coeur. "J'essaye d'être un bon père. Les papas sont tellement importants pour leurs enfants, il est de notre responsabilité d'être là pour eux, attentifs et présents comme le sont les mamans."