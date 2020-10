Charlotte Gainsbourg approche de la cinquantaine. Un cap qu'elle ne semble pas prête à franchir.

Le 21 juillet prochain, Charlotte Gainsbourg fêtera ses 50 ans. "Oh quelle horreur ! Je sens que je n'ai pas assez profité de mes 30, de mes 40¿ Pour moi, il n'y a pas encore de sagesse qui vient avec l'âge¿ Peut-être qu'à 50 ans, je vais comprendre quelque chose", explique-t-elle dans Le Parisien. Elle est actuellement à l'affiche du premier épisode de la quatrième et dernière saison de Dix pour cent. Et que souhaiterait-elle, pour passer ce cap? "J'aimerais bien être plus apaisée¿ Je partais de loin avec cette timidité qui était non seulement handicapante par rapport aux autres, mais aussi dans mes apprentissages. On se découvre plus tard, et, malheureusement, je continue à essayer de rattraper le temps."

Hormis son âge, l'actrice parle de Dix pour cent. Cette série française décrit la vie d'une prestigieuse agence artistique d'acteurs après la mort de son fondateur. Une vedette du cinéma joue son propre rôle dans chaque épisode. Cette timidité, Charlotte Gainsbourg s'en moque dans la série. Elle a demandé aux scénaristes de forcer le trait. "Ça n'a pas d'intérêt si je ne me tourne pas un peu en ridicule, je n'avais pas envie d'être gentille avec moi-même. C'est marrant de se foutre de sa gueule."

