Christophe Ameeuw, très à cheval sur l'art du show

Antoine Moreno Journaliste

Hyperactif et fonceur, le Belge qui a fondé les Longines Masters à New York et Hong Kong déroule le tapis rouge à Paris du 5 au 8 décembre prochain. 50.000 spectateurs sont attendus lors de cette compétition de jumping. Sa recette? Transformer le sport équestre en un show immersif.

© Renaud callebaut

Cela fait bien longtemps qu'il a arrêté l'équitation. Et pourtant le cheval est toute sa vie. A 51 ans, Christophe Ameeuw, carrure de rugbyman et agenda de ministre, revient de Hong Kong où se déroulera bientôt l'édition asiatique des Longines Masters, une compétition internationale de jumping que le Belge a fondée en 2015. La formule est déclinée à New York, Lausanne et Paris où l'événement se tient du 5 au 8 décembre prochain, au Parc des Expositions de Villepinte, au nord de la capitale. L'endroit n'est pas vraiment glamour reconnaît le CEO mais il sait y faire. "C'est une boîte à chaussures que l'on va transformer en carrosse de Cendrillon, promet le businessman. Je fais partie des pionniers qui ont fait bouger les lignes du jumping en introduisant de la musique, du son et de l...

