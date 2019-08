En Belgique, 20% des jeunes âgés de 2 à 17 ans présentent un excès pondéral et 7% d'entre eux sont obèses. Voici comment les parents peuvent les aider à acquérir de bonnes habitudes tout en évitant de leur donner des complexes pour le restant de leurs jours.

Souvent les parents occultent le fait que leur enfant pourrait avoir un léger embonpoint. Selon Peymané Adab, professeur d'épidémiologie des maladies chroniques et de santé publique à l'Université de Birmingham interviewé par The Guardian, "l'obésité est définitivement sous-estimée. En partie parce que nous basons notre jugement sur ce qui est normal, ce qui nous entoure, et que plus il y a d'enfants obèses et en surpoids, plus on compare et plus on se dit, qu'au fond, son enfant n'est pas si gros."

