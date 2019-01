Conflit de voisinage entre Robbie Williams et Jimmy Page, leader de Led Zeppelin

Après plusieurs années de procédure, le conseil municipal avait accordé cette permission, en décembre dernier, à condition que ces travaux n'entraînent aucune nuisance pour ses voisins. Jimmy Page avait rapidement expliqué qu'ils allaient provoquer des fissures dans sa demeure historique, et que lui-même évitait de brancher sa guitare pour la préserver. Mais, selon The Telegraph, la brouille atteindrait aujourd'hui un niveau supérieur. Une plainte envoyée au conseil par un autre voisin expliquerait que Robbie Williams ne respecterait pas vraiment ses engagements.

Pire encore: "Le conseil n'est peut-être pas au courant que Robbie Williams fait jouer du rock des années 70 très fort lorsqu'il aperçoit Jimmy Page dehors", écrit cette personne qui s'identifie sous le prénom Johnny. "Ce qui est le plus frustrant, c'est qu'il fait jouer du Black Sabbath, Pink Floyd et Deep Purple, les groupe rivaux de Led Zeppelin, tout sachant que ça lui déplaît." Robbie Williams se serait même déguisé en Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, en mettant un oreiller sous son pull et en portant une perruque blanche. Une vraie cour d'école