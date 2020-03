Nombreux sont les parents qui depuis ce matin, se partagent entre télétravail et occupation pour les enfants, privés de cours. L'appel à la rescousse aux grands-parents étant proscrit, certains s'organisent pour partager ces gardes entre parents. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Face à la suspension des cours et l'encouragement à garder ses enfants à la maison, nombreux sont les parents à se demander comment s'organiser pour continuer à travailler et respecter les consignes qui visent à limiter l'épidémie de coronavirus qui touche le pays, et le monde entier.

La tentation est alors grande d'essayer de se dégager quelques heures ou journée de travail efficace (sans enfants dont s'occuper) en proposant de s'occuper des enfants de proches un jour, et de leur confier son enfant un autre jour en retour. Cette formule semble aussi offrir aux enfants une plage de normalité, d'amusement entre amis, dans ce climat anxiogène et le bouleversement de leurs habitudes.

Pourtant, les règles sont claires en matière de confinement pour qu'il s'avère efficace, et les consignes strictes: chacun doit limiter ses interactions au maximum. Concrètement, il faut mettre entre parenthèses sa vie sociale et celles de ceux dont on partage le toit et la vie. Les contacts doivent se limiter à ceux avec sa "famille nucléaire", c'est à dire, enfants et conjoint. Ce qui exclut donc ce type d'arrangement pour soulager la garde des enfants. Plus non plus de dîners entre amis, plus de repas familliaux, plus d'apéros, plus même de fêtes d'anniversaire avec la famille étendue. Même des balades entre amis dans la nature sont hors sujet.

Sur le site Le Spécialiste, le Dr Nicolas Cuylits, lance un appel au grand public : "Tous les médecins comptent sur vous car ce n'est que le début de ce qui nous attend et personne n'est à l'abri des formes graves de la maladie "faites le max pour vous isoler, je ne voudrais pas perdre des amis.... Et pour être tout à fait clair : confinement veut dire : - annuler tous les rendez-vous non indispensables - rester chez soi avec ses enfants. - ne pas organiser d'activité sociale - ne pas faire d'apéro, de dîner entre amis, de ballade entre amis, d'autre activité entre amis,etc - ne pas organiser d'activité sportive même en petit groupe.... - ne pas aller voir vos parents, les oncles , tantes etc.... - privilégier par tout les moyens le télétravail - whatsapp , réseau sociaux, Skype illimité !."

Les médecins, très largement exposés, mais aussi vos proches et le reste de la population comptent sur les efforts de tout un chacun pour lutter contre le coronavirus.

