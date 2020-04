#cottagecore, le fantasme de la vie pastorale populaire sur Instagram

Sur Instagram et Tumblr, le hashtag #cottagecore - le plus souvent associé à de fabuleux jardins sauvages et à des maisons de campagne magnifiques - gagne en popularité

. © BANON MORRISSY FOR UNSPLASH

En effet, le concept esthétique, qui interprète de manière romancée la vie agricole, connaît un bel essor online. Même si... En effet, le concept esthétique, qui interprète de manière romancée la vie agricole, connaît un bel essor online. Même si, paradoxalement, il démontre un certain intérêt de la part des internautes à s'échapper de cet univers virtuel. Au programme : chalets rustiques, verdure à perte de vue, pain maison, bouquet de fleurs des champs et rayons de soleil filtrés par les feuilles d'un chêne. Le confinement semble donc nous offrir l'occasion de fantasmer une vie pastorale, toute simple, au coeur de nos jardins. Maintenant, libre à vous de poster une photo de l'expérience sur votre feed.>>> #cottagecore

