On aurait pu vous proposer ce petit challenge la semaine dernière, quand il faisait au moins -8000 °C dehors. Mais on a été sympa, et vous pouvez donc nous remercier... chaudement.

Vous ne le saviez (peut-être) pas, mais quand l'eau de votre douche est trop chaude, elle se met à assécher votre peau en détendant ses tissus et ses pores, fragilisant ainsi sa protection naturelle que l'on appelle le "film hydrolipidique" (pour ceux qui veulent briller en société). Il est donc primordial de faire très attention à la température de cette eau qui fait tant de bien le matin, en rentrant du boulot ou avant d'aller au dodo. Un bête indice peut vous mettre la puce à l'oreille : quand votre peau devient rouge, c'est qu'elle souffre.

Notre conseil ? Tenter la "douche froide", même si le terme peut, a priori, sembler un brin négatif. Attention : on n'a pas dit "glaciale", laissons cela à nos amis scandinaves (qui le font généralement après une séance de sauna). Non, on devrait presque dire "tiède", l'idée étant de faire baisser progressivement la température pour qu'elle descende en-dessous des 30 °C. Les bienfaits ? Cela aura le don de tonifier votre peau, de stimuler votre circulation sanguine (et donc, de prévenir notamment l'apparition de varices), d'aider à mieux répartir l'oxygène et les nutriments dans votre organisme, de renforcer votre coeur ou même d'envoyer à votre cerveau des pulsions électriques qui apaisent le sentiment de déprime. Et puis, comme on ne peut vraiment rien vous cacher, on doit aussi vous avouer quelque chose d'aussi important que surprenant : ça réveille.

Bonnes gouttes !

