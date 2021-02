Avec un appareil adéquat, on s'invente des breuvages qui font du bien par où ils passent. Et c'est un jeu d'enfant !

Arrêtez tout de suite, là, maintenant, d'acheter des jus de fruits tout faits ou des jus de légumes industriels qui ne goûtent absolument pas les légumes. C'est terminé, fini, buiten et effacé à tout jamais de vos habitudes. Sinon, il ne faudra pas venir se plaindre que vous absorbez trop de sucres ou que vos intestins vous intentent un procès.

Nous, ce qu'on vous ordonne de faire - oui, en cette fin de Tournée Minérale, nos conseils font office de lois -, c'est de filer chez Vanden Borre, Mediamarkt ou Krefel (non, pas Amazon : c'est Satan !) et de vous faire conseiller par un vendeur qualifié afin d'acquérir un joli extracteur de jus. Attention, on n'a pas dit une centrifugeuse, mais bien un extracteur : la nuance est importante, comme nous l'explique Sarah-la-coach dans sa vidéo ci-dessous. Ensuite ? Ben vous passez à la caisse, vous n'oubliez pas de payer le parking, vous rentrez chez vous, vous déballez votre joujou... et vous vous faites plaisir.

L'idée est de mélanger les fruits et les légumes, mais de privilégier un maximum de légumes dans chaque recette car ce sont eux qui regorgent de bonnes choses pour votre pimpante silhouette. Les possibilités sont évidemment infinies, et c'est exactement ce qui fait le charme de cette technique "home made" dont vous nous direz des nouvelles. En guise d'exemple, Sarah-la-coach vous a concocté un jus à base de pomme, de limon, de gingembre frais, de céleri, de persil et d'épinards, dont le résultat ressemble à un véritable potager liquide. A consommer sans modération, contrairement à... plein d'autres choses.

Bonne extraction !

