Avouez que vous rêviez de prendre votre pied et de le malaxer selon une technique asiatique (forcément) ancestrale. Non ? Ben on vous explique quand même.

En fait, la méthode peut s'appliquer à plusieurs parties du corps : le visage, les mains, le cou, les épaules, etc. Mais sur les pieds, elle procure une sensation de bien-être quasiment instantanée, permettant de retrouver à la fois apaisement et vitalité. Son nom ? Do-in, une philosophie chinoise signifiant "la voie de l'énergie" et qui part du principe que notre corps est parcouru par une douzaine de lignes essentielles appelées les méridiens, et que ces derniers sont chacun reliés à un organe ou une partie de notre corps.

Bien appliqué, le do-in permet ainsi de rééquilibrer l'énergie qui circule dans l'organisme, et ce via des petits mouvements délicats effectués par les mains le long des méridiens en question. Avantages ? Cela ne nécessite aucun outil particulier (vous vous doutiez un peu que se masser les orteils au marteau n'était pas forcément efficace) et cela peut se faire à tout moment de la journée, dès qu'une pause se présente et que le corps réclame un regain de peps. Les pressions se font avec les doigts (pouce, index et majeur) ou avec la paume de la main, agissant sur le système nerveux autant que sur la circulation sanguine.

Souvent associé au shiatsu ou au taïchi, le do-in n'a vraiment rien de sorcier, même s'il est préférable de se procurer un petit bouquin (exemple : Do-in, la voie de l'énergie, signé en 2020 par Anne-Béatrice Leygues) ou de consulter quelques sites Internet avant de se lancer. Autre option : faire confiance en Sarah-la-coach, qui propose une initiation accessible à tous dans la vidéo ci-dessous. Il ne vous reste plus qu'à bien l'écouter, histoire que votre yin et votre yang retrouvent un terrain d'entente afin de finir cette délicieuse semaine en beauté. Tout cela sans devoir faire des pieds et des mains (ou si peu).

Bonne harmonie !

En fait, la méthode peut s'appliquer à plusieurs parties du corps : le visage, les mains, le cou, les épaules, etc. Mais sur les pieds, elle procure une sensation de bien-être quasiment instantanée, permettant de retrouver à la fois apaisement et vitalité. Son nom ? Do-in, une philosophie chinoise signifiant "la voie de l'énergie" et qui part du principe que notre corps est parcouru par une douzaine de lignes essentielles appelées les méridiens, et que ces derniers sont chacun reliés à un organe ou une partie de notre corps. Bien appliqué, le do-in permet ainsi de rééquilibrer l'énergie qui circule dans l'organisme, et ce via des petits mouvements délicats effectués par les mains le long des méridiens en question. Avantages ? Cela ne nécessite aucun outil particulier (vous vous doutiez un peu que se masser les orteils au marteau n'était pas forcément efficace) et cela peut se faire à tout moment de la journée, dès qu'une pause se présente et que le corps réclame un regain de peps. Les pressions se font avec les doigts (pouce, index et majeur) ou avec la paume de la main, agissant sur le système nerveux autant que sur la circulation sanguine.Souvent associé au shiatsu ou au taïchi, le do-in n'a vraiment rien de sorcier, même s'il est préférable de se procurer un petit bouquin (exemple : Do-in, la voie de l'énergie, signé en 2020 par Anne-Béatrice Leygues) ou de consulter quelques sites Internet avant de se lancer. Autre option : faire confiance en Sarah-la-coach, qui propose une initiation accessible à tous dans la vidéo ci-dessous. Il ne vous reste plus qu'à bien l'écouter, histoire que votre yin et votre yang retrouvent un terrain d'entente afin de finir cette délicieuse semaine en beauté. Tout cela sans devoir faire des pieds et des mains (ou si peu).Bonne harmonie !