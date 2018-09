Déjeuner en paix, loin des écrans

Si vous avez passé vos vacances en Italie, vous avez peut-être été confronté à ces nouveautés technologiques dont, personnellement, nous percevons plus la capacité de nuisance que les bénéfices éventuels. D'une part, des parasols dotés de dispositifs pour recharger les smartphones à l'énergie solaire - traduisez : un flux continu de données à gérer, sans aucune excuse pour ne pas rester joignable H24, même quand on est " out of office ". De l'autre côté, des drones sillonnant le ciel azuré et offrant aux accros des réseaux sociaux une variante " li...