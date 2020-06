Le gouvernement zélandais a décidé de mettre à disposition des protections périodiques dans les écoles afin de permettre aux jeunes femmes qui restent chez elles pendant leurs menstruations, par manque de protection hygiènique, de suivre les cours.

"Les écolières de Waikato seront les premières à avoir accès gratuitement aux protections périodiques au sein de leur établissement scolaire, ce qui constitue une nouvelle étape dans le soutien aux jeunes en situation de pauvreté", a déclaré la Premier ministre Jacinda Ardern.

Le gouvernement a investi 2,6 millions de dollars afin de fournir gratuitement ces protections aux écoles. Le matériel hygiénique sera distribué à 15 premières écoles durant le troisième trismestre et sera étendu en 2021 à tous les établissements scolaires publics et ceux "intégrés à l'État" sur base volontaire.

La Première ministre néo-zélandaise a rappelé que plusieurs jeunes filles, âgées entre 9 et 18 ans restent chez elles pendant leurs règles parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir de protection hygiénique. "En les mettant gratuitement à disposition, nous aidons ces jeunes à poursuivre leur apprentissage à l'école", a insisté, dans un communiqué, Jacinda Ardern.

Julie Anne Genter, ministre des Femmes, a affirmé que "les règles sont une réalité de la vie pour la moitié de la population et l'accès à ces produits [d'hygiène] est une nécessité, pas un luxe."

