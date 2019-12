Dans la liste des 1.000 meilleurs restaurants, la Belgique se classe 13e des pays les plus récompensés, derrière le trio de tête Japon-Chine-France.

Le restaurant japonais non étoilé "Sugalabo" s'est hissé lundi au sommet du classement français "La Liste", qui répertorie 1.000 restaurants d'exception dans le monde, ex aequo avec "Guy Savoy" à Paris, "Le Bernardin" à New York et "Ryugin" à Tokyo, tous trois triplement étoilés. Le "Hof Van Cleve"*** de Peter Goossens à Kruishoutem est, quant à lui, le 68e meilleur restaurant au monde tandis que "Pastorale"** de Bart de Pooter empoche la 93e place. Fait rare chez quelqu'un qui atteint le sommet, Yosuke Suga, chef de "Sugalabo" (99,5/100) à Tokyo, n'est pas répertorié au guide Michelin, contrairement aux trois autres chefs: Seiji Yamamoto du "Ryugin", Eric Ripert du "Bernardin" et Guy Savoy, du restaurant éponyme à la Monnaie de Paris. "Je ressens aujourd'hui la responsabilité d'un chef qui doit porter plus loin la cuisine japonaise", a indiqué, ému, celui qui a ouvert son restaurant il y a 16 ans.

Yosuke Suga, qui avait passé 17 ans aux côtés du Français Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde, s'offre "une ascension fulgurante", s'exclame Joerg Zipprick, cofondateur de La Liste qui s'affirme comme la "sélection gastronomique mondiale de référence", celle-ci étant issue de la "compilation de centaines de guides culinaires et de millions d'avis en ligne".

Yosuke Suga © belga

Son succès, ainsi que celui du chef Seiji Yamamoto, est "le signe de la montée de l'Asie que nous observons depuis un certain temps déjà, le Japon en tête, mais aussi la Chine, la Corée, la Thaïlande", souligne M. Zipprick.

Dans la liste des 1.000 meilleurs restaurants, la Belgique se classe 13e des pays les plus récompensés, derrière le trio de tête Japon-Chine-France. Premier Belge du classement: "Hof Van Cleve"*** avec une note de 96,50/100, se positionnant ainsi comme 68e meilleur restaurant au monde. Quant au "Pastorale"** (93e) il affiche une note de 95,50/100. Suivent également, dans le Top 200, "'T Zilte"** (114e, 95/100), "Sea Grill"** (128e, 94,50/100), "Comme chez soi"** (129e, 94,50/100), "L'Eau Vive" (130e, 94,50/100), "Bon Bon" (160e, 94/100) et "De Jonkman" (161e, 94/100).