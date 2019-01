Disney revisite ses classiques dans une édition limitée

Vous avez grandi avec les films Disney, et encore aujourd'hui, vous demeurez un fervent admirateur de tous les personnages emblématiques qui ont bercé votre enfance ? Réjouissez-vous : cette année, le Disney Store lance sa collection Wisdom, qui rassemble un lot de produits dérivés en édition limitée, dévoilé tous les 18 du mois. Chaque mois sera consacré à un personnage culte en particulier : pour démarrer cette collection, Dumbo est mis à l'honneur depuis le 18 janvier. Vêtements, mugs, papeterie, peluches et autres goodies... Vous le retrouverez partout !

Sur chaque objet, on découvre une citation tirée du film : "The very things that held you down are going to carry you up, up, up!" (NDLR: "Ce qui a si longtemps été un obstacle pour toi t'aide désormais à te dépasser !"). Une phrase prononcée par la souris Thimothée pour encourager Dumbo. Côté prix, il faut compter entre 12€ (un carnet) et 38€ (une peluche).

Les prochains héros de la collection Wisdom 18 février : Mushu (Mulan)

18 mars : Baloo (Le livre de la Jungle)

18 avril : Porcinet (Winnie l'Ourson)

18 mai : Meeko (Pocahontas)

18 juin : Lumière (La Belle et la Bête)

18 juillet : Jiminy Cricket (Pinocchio)

18 août : Bambi

18 septembre : Merlin (Merlin l'enchanteur)

18 octobre : Génie (Aladdin)

18 novembre : Simba (Le Roi Lion)

18 décembre : Marraine la Bonne Fée (Cendrillon).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'e-shop Disney Store.