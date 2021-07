En images: Angèle, des cheveux gris et du glamour pour la première montée des marches depuis longtemps

Mardi soir, Cannes retrouvait ses couleurs et son ambiance glamour avec la première montée des marches depuis 2019, l'édition 2020 ayant été annulée pour cause de pandémie. Au rendez-vous, Leos Carax et son équipe, dont notamment Marion Cotillard, Adam Driver et Angèle, mais aussi quelques (ex) mannequins, de Bella Hadid à Carla Bruni, et surtout beaucoup d'actrices, dont quelques unes arborant les (premiers) cheveux gris, à l'instar d'Andie McDowell ou Clotilde Hesme, au tendance consécutive aux confinements.

