En images: Dernier devoir royal pour Harry et Meghan, avec petite entorse au protocole

Vêtue d'un manteau et d'un chapeau bleus ciel, la reine est arrivée à l'abbaye londonienne de Westminster lundi, devant laquelle se pressait la foule, pour une messe à l'occasion de la Journée du Commonwealth.

Mais tous les regards étaient cependant tournés vers son petit-fils Harry, sixième dans l'ordre de sa succession, qui s'apprête à retourner au Canada - pays membre du Commonwealth - après avoir ébranlé la famille royale avec ses désirs d'indépendance.

Le duc de Sussex, 35 ans, et son épouse Meghan, 38 ans, ont cette année été conduits directement à leurs sièges au lieu de remonter l'allée centrale de l'abbaye aux côtés de la reine comme la plupart des membres principaux de la famille royale. Dès leur arrivée, tout comme les observateurs l'avaient déjà remarqué ce week-end lors du festival de musique de Mountbatten, le couple enfreignait une fois de plus le protocole royal, en se tenant constamment la main. En effet, dans la monarchie britannique, les couples ne sont pas autorisés à montrer de l'affection physique en public. Mais ces deux-ci n'auront bientôt plus à se soucier de ces considérations à partir du 31 mars, rjour où ils renonceront officiellement à leur titre royal et quitteront le Royaume-Uni. Ils ne pourront dès lors plus utiliser leurs titres d'Altesses royales ni représenter officiellement la reine.







Un couple de la Couronne britannique qui se tient la main en public... contrairement à ce qu'indique le protocole royale.







Camilla Parker Bowles







Le prince Edward et son épouse Sophie, comtesse du Wessex







Kate et William







Anton Corbyn, leader du Parti travailliste britannique







La Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Priti Patel







Le premier Ministre, Boris Johnson







La reine Elizabeth







Harry et Meghan, sous l'objectif des paparazzi







