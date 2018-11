En images: La famille royale fête le roi

Dans son homélie, le cardinal Joseph De kesel a souligné l'appel du roi Salomon à privilégier "ce qui sert le bien commun et non l'intérêt personnel". Et ce bien commun "ne peut être ramené à l'intérêt de son propre peuple ou nation", a-t-il précisé en néerlandais.

Evoquant le Psaume 72, Joseph De Kesel a livré une lecture politique de la Bible évoquant un roi, au-dessus de la mêlée, qui, avec le politique, "délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide", souvent délaissés par l'opinion publique.

Faisant un parallèle avec la guerre 14-18 dont on vient de célébrer le 100e anniversaire de l'Armistice, le chef de l'Eglise catholique belge a fait référence aux nombreux réfugiés qui fuient encore les guerres et la violence aujourd'hui, dans un monde de plus en plus globalisé. "Il ne sont pas des étrangers mais des concitoyens (...) Les frontières que nous dressons ou les murs que nous construisons n'offrent pas de solution à des problèmes qui persistent au-delà des frontières et des murs. Il n'y aura pas de prospérité et de sécurité dans notre pays sans prospérité et sécurité dans le monde", a-t-il indiqué en néerlandais au lendemain de la remise en cause par la N-VA du pacte mondial pour la migration.

