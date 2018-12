En images: La Maison Blanche à l'heure de Noël

Décembre n'est pas encore là que la Maison Blanche revêt ses habits de Noël. Une décoration orchestrée par la First Lady, qui se prête au jeu de la pose pendant l'accrochage de boules, pour alimenter son compte twitter officiel. Voici un petit aperçu du décor dans lequel la famille Trump profitera de la chaleur et de l'esprit de Noël et dont le thème est cette année "Be Best". Tout un programme.