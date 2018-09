En images: Meghan et Harry aux fourneaux avec les survivantes de l'incendie de la Tour Grenfell

À l'occasion de la sortie du livre de cuisine "Together: Our Community Cookbook" écrit par des survivantes de l'incendie de la Tour Grenfell, la duchesse de Sussex a invité ces dernières à Kensington Palace. Secondées par le prince Harry et la maman de Meghan, Doria Ragland, elles ont préparé des recettes du livre de cuisine.