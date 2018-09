En images: nos looks préférés de la célébrité la mieux habillée de 2018

Et c'est cette dernière qui a décroché le pompon. "Nous n'avons jamais intégré de personnalités royales dans la liste, ni même personne en dehors d'Hollywood, mais quand on pense au style en 2018, vous ne pouvez pas ignorer Meghan Markle " avant de rajouter " Son style est celui à avoir attiré toute la lumière et les regards, cette année ", dixit la rédactrice mode et beauté de Vanity Fair.